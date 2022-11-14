Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Жены и матери мобилизованных граждан пришли 14 ноября к штабу Западного военного округа (ЗВО) на Дворцовой площади Санкт-Петербурге с просьбой временно вернуть их близких из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на безопасную территорию для проведения обещанного военного обучения. Эфир с Дворцовой площади вели в социальной сети.

Здание Главного штаба (Штаб ЗВО) Дарья Драй © ИА REGNUM

К штабу ЗВО пришли несколько женщин. Часть стояла на улице, а часть зашла внутрь штаба, чтобы донести до военных руководителей свои тревоги. Одна из посетительниц, жительница Пензенской области, поделилась, зачем она приехала в Петербург.

«Мы приехали с проблемами по мобилизации. Хотим, чтобы ребят вывели на безопасную территорию, — заявила женщина. — Их бросили в зону СВО. Обещали две недели обучения, но они не обучались».

По её словам, мобилизованных в её регионе обещали перевезти в Белгородскую область и там провести их обучение. Но на деле они пять дней пробыли в палатке, а потом были отправлены в зону спецоперации, утверждает женщина.

«[Обращаемся], чтобы их вывели на безопасную территорию и дали им должное обучение. Они не отказываются служить, они служить хотят», — подчеркнула она.

Для решения этой проблемы жёны обращались в прокуратуру Пензенской области. «Говорят помогут, но помогать никто не хочет», — объяснила женщина то, почему решила обратиться в штаб ЗВО. По её словам, в зоне СВО без прохождения обучения мобилизованные находятся уже две недели.

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