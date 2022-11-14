Москва, , 11:51 — REGNUM В планах президента России Владимира Путина пока не стоит контакт с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ООН geralt

«Перед принятием решения о продлении или непродлении зерновой сделки, которая истекает 19 ноября, общения Путина и Гутерреша по этому вопросу пока не планируется», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, решения о возможности продления «зерновой сделки» не анонсируются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Читайте также: Песков прокомментировал возможность продления «зерновой сделки»