Рыбинск, Ярославская область, , 11:58 — REGNUM Города и районы Ярославской области получат амнистию долгов перед областным бюджетом на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает правительство региона.

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Постановление о прощении основного долга, размером в 522 миллиона рублей, уже подписано губернатором Михаилом Евраевым.

«Долг будет прощен при одном важном условии: муниципалитеты не будут пользоваться рыночными заимствованиями. Если оно будет нарушено, мы будем вынуждены сократить дотации», — сказал Михаил Евраев.

До списания самая большая сумма долга по бюджетному кредиту была у Рыбинска — 275,5 миллионов рублей и Переславля-Залесского — 133,9 миллиона рублей. Простят долг Мышкину, Ростову и Кузнечихинскому сельскому поселению. Также будут списаны долги Угличского, Мышкинского и Тутаевского районов.