Рыбинск, Ярославская область, 14 ноября 2022, 11:58 — REGNUM Города и районы Ярославской области получат амнистию долгов перед областным бюджетом на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает правительство региона.
Постановление о прощении основного долга, размером в 522 миллиона рублей, уже подписано губернатором Михаилом Евраевым.
До списания самая большая сумма долга по бюджетному кредиту была у Рыбинска — 275,5 миллионов рублей и Переславля-Залесского — 133,9 миллиона рублей. Простят долг Мышкину, Ростову и Кузнечихинскому сельскому поселению. Также будут списаны долги Угличского, Мышкинского и Тутаевского районов.