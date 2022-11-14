Барнаул, 14 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин 14 ноября поручил доложить о ходе процессуальной проверки об избиении инвалида в Алтайском крае.

Pixabay.com Избиение

Ранее в интернете появилось сообщение жительницы Барнаула о том, что 12 ноября 2022 года в центре города неизвестный мужчина избил ее родственника, который пытался пресечь грубое обращение с ребенком. Пострадавший является инвалидом.

Как сообщает ГТРК Алтай со ссылкой на СУ СКР по региону, личность нападавшего установлена, ему 34 года. Очевидцы среди прочего рассказали, что от него пахло алкоголем. Своего пятилетнего сына он наказывал за просьбу купить мороженое. Пострадавшему 50 лет. В прошлом он перенес онкозаболевание, из-за чего у него ампутирована нога.

По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

Руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко поручено доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня стало известно о начале проверки деятельности органов системы профилактики по факту размещенного видео о избиении несовершеннолетней девочки.

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