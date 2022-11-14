Абакан, , 11:47 — REGNUM Участниками спецоперации из Хакасии вручили высокие государственные награды. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

В Хакасии награждены участники спецоперации Пресс-служба главы Республики Хакасия

Встреча главы Хакасии Валентина Коновалова с участниками специальной военной операции по денацификации и демилитаризации территории б. УССР состоялась 14 ноября. Руководитель региона в торжественной обстановке вручил землякам, отличившимся в ходе СВО, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За отвагу».

Медалью «За отвагу» указом президента РФ награждён военнослужащий Евгений Созыкин. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили бойцы Андрей Токмашов и Иван Крюков.

Коновалов выразил участникам СВО глубокую признательность за доблестную службу. «Хакасия гордится вами, вашим мужеством, самоотверженностью», — отметил он.

Отдельных слов благодарности удостоились семьи военнослужащих. Коновалов подчеркнул, что они — надёжный тыл наших защитников.

Как сообщало ИА REGNUM, получивший ранение уроженец Саратовской области Иван Буланчиков награждён орденом Мужества.

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