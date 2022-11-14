Москва, 14 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует встретиться с гражданами, мобилизованными в рамках частичной мобилизации. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

R-19.ru Частичная мобилизация

«Когда состоится встреча президента с мобилизованными в Вооружённые силы РФ гражданами, будет сообщено дополнительно», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите жителей Донбасса в настоящее время находится 80 тысяч мобилизованных.

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