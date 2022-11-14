Уфа, 14 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Некоторым добровольцам в Башкирии отказали во вступлении в народный батальон имени Салавата Юлаева. Об этом 14 ноября сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Он сообщил, что в правительство региона поступают обращения от добровольцев, которым было отказано во вступлении в этот батальон.

«В других регионах, говорят, бывают случаи, когда кого-то призвать сложно. А в нашем регионе, видите, есть люди, которых не берут, а они возмущаются. Причем достаточно обоснованно. Говорили, что будут брать всех, кто хочет служить Родине. А тут, оказывается, не всех берут», — пояснил Назаров.

Он поручил чиновникам связаться с каждым из добровольцев, которому отказали во вступлении в батальон и выяснить причины отказа.

«Нужно провести беседы, чтобы понять, чем мы может в итоге помочь, решить проблемы. Нехорошо, когда люди недовольны остаются. В любом случае, если они чувствуют силы, позволяет здоровье, чувствуют мотивацию. Нам нужно будет принять решение», ­– заявил чиновник.