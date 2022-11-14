Саранск, 14 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Анестезиолог-реаниматолог РКБ имени С. В. Каткова Кирилл Лёвкин и его коллега из РКБ №4 Сергей Шамов из Мордовии направились в Херсонскую область после возвращения из Мариуполя около месяца назад. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Когда впервые группа российских врачей пребыла в Мариуполь, об этом вышел репортаж на местном телевидении. Люди, которые долгое время не получали медицинской помощи, хлынули в больницу непрерывным потоком. Восьмиэтажное здание стационара было заполнено пациентами. При этом врачи проживали также в здании медицинского учреждения в палате отделения травматологии. Второй корпус больниц находился на ремонте из-за попадания снаряда.

Саранские врачи, как и все медики, работали без выходных. В основном они лечение мирное население. На третий день командировки к ним поступила женщина с множественными осколочными ранениями.

«Большей частью были экстренные больные, со сложными ранами, с большой кровопотерей. Поэтому времени на раздумье не было. Просто берешь и делаешь. Иной раз — на рефлексах, на накопленном опыте. И постоянно работали парой, чтобы не допустить ошибки», — рассказывает Шамов.

В дни референдумов саранские врачи находились в Мариуполе.

«Как же люди были воодушевлены возможностью проголосовать, как они хотели стать частью России! За ходом референдума все мы следили, как за самым увлекательным футбольным матчем», — говорит Левкин, добавляя, что за новостями следили абсолютно все, набившись в пятиместную палату с телевизором.

Вернувшись в Мордовию, врачи узнали, что там, где они находились, по-прежнему не хватает медиков. Они стали собираться в новую командировку. В этот раз в Херсонскую область отправились пять врачей из Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, на счет Мордовского регионального отделения Российского фонда мира от жителей республики поступило 65 млн рублей. На эти средства закупается необходимое военнослужащим оборудование и экипировка. 9 ноября очередной гуманитарный груз из республики был направлен в Ульяновскую область, где проходят боевое слаживание военнослужащие из Мордовии.