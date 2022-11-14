Рязань, , 11:40 — REGNUM Три человека погибли, в том числе ребёнок, в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля 14 ноября в Александро-Невском районе Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП

По предварительным данным, Ford Focus и Neoplan столкнулись около 06:15 на 340-м километре автодороги Р22 «Каспий». На месте погибли 45-летний водитель Ford и два его пассажира — женщина и несовершеннолетний ребёнок. Личности погибших устанавливаются.

В автобусе находились два водителя, механик и шесть пассажиров. С травмами госпитализированы водитель автобуса и одна из женщин-пассажиров.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.