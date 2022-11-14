Москва, 14 ноября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пока не получал новых назначений на государственную должность. Об этом 14 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он рассказал ТАСС, что Рогозин пока не получал новых назначений на государственные должности. Следовательно, деятельность, которую экс-глава Роскосмоса проводит в зоне проведения специальной военной операции, не требует согласований с Кремлём, отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента рассказал о намерении президента РФ Владимира Путина встретиться с мобилизованными.