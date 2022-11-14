Москва, 14 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Достаточно конструктивный диалог установился у Москвы и ООН по зерновой сделке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Говоря о перспективах зерновой сделки, срок продления которой истекает 19 ноября, представитель Кремля отметил, что диалог с ООН «развивается в достаточно конструктивном ключе».

«С ООН у нас очень хорошие контакты идут, и переговоры достаточно конструктивные», — сказал Песков РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля представители России, Турции, киевского режима и ООН договорились о вывозе зерна, продовольствия и удобрений с территории б. УССР по Чёрному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

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