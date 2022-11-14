Чебоксары, 14 ноября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Чувашии в условиях резкого похолодания после дождей и гололедицы регистрируют рост происшествий на дорогах. Есть и смертельные исходы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Крупная авария произошла 14 ноября в 07:00 на дороге А-151 в Канашском районе, где столкнулись «Лада Приора» и «Рено Логан»: в результате один погиб, трое пострадали.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на «встречку» 35-летнего жителя Вурнарского района, который находился за рулём «Жигулей» и погиб в аварии на месте происшествия. Помимо этого, ещё три человека госпитализированы в больницу с различными травмами: водитель и пассажир иномарки, а также пассажир отечественного авто.

В ГИБДД Чувашии предупреждают о резком похолодании после дождей и гололедице. 14 ноября на 10:00 полицией зарегистрировано пять ДТП, в которых один человек погиб и семеро получили травмы.

«Мы просим вас быть очень осторожными и внимательными на дорогах. Соблюдать дистанцию и снижать скорость перед пешеходными переходами. Не выезжать на летней резине», — напоминают в Госавтоинспекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Комсомольском районе Чувашии в аварии с участием фуры два человека погибли.

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