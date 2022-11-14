Тегеран, , 11:36 — REGNUM Позиции курдских формирований на севере Ирака обстрелял с применением беспилотников и ракет иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооружённых сил Ирана). Об этом 14 ноября сообщает агентство ISNA.

Солдат КСИР sayyed shahab-o- din vajedi

«КСИР обстрелял позиции террористических группировок в северном регионе Ирака (Иракском Курдистане — ред.) ракетами и беспилотниками», — говорится в сообщении.

При этом в начале октября иранские военные произвели артиллерийские обстрелы ряда областей на территории Иракского Курдистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее служба государственной безопасности Азербайджана объявила об аресте пяти человек, подозреваемых в работе на Иран.