Тампа, США, , 11:35 — REGNUM Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба лиги.

Михаил Сергачёв Nhl.com

Сергачёв оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3). Всего в текущем сезоне он сыграл в 15 встречах, в которых набрал 14 очков — четыре гола и 10 передач.

Второй звездой признан нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски, который забил гол и отдал две голевые передачи матче против «Филадельфии Флайерз» (5:1).

Третьей звездой стал защитник «Бостон Брюинз» Хампус Линдхольм, на счету которого три результативные передачи в игре с «Ванкуверо Кэнакс» (5:2).

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