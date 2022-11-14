Рамалла , 14 ноября 2022, 11:38 — REGNUM Силы безопасности Израиля проводят спецоперацию в центральных районах Западного берега реки Иордан. Об этом 14 ноября сообщает WAFA со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.
По последним данным, утром 14 октября израильские военные якобы обстреляли машину жительницы города Бейтуния западнее Рамаллы.
«Гражданка была убита выстрелом в голову израильскими оккупационными солдатами во время штурма Бейтунии», — цитирует WAFA заявление ведомства.
По предварительной информации, женщина якобы планировала протаранить машиной группу израильских военных. Ранее аналогичный инцидент произошёл в окрестностях Рамаллы. Водитель и пассажир машины были ранены и задержаны службами безопасности Израиля.