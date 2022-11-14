Рамалла , 14 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Силы безопасности Израиля проводят спецоперацию в центральных районах Западного берега реки Иордан. Об этом 14 ноября сообщает WAFA со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

По последним данным, утром 14 октября израильские военные якобы обстреляли машину жительницы города Бейтуния западнее Рамаллы.

«Гражданка была убита выстрелом в голову израильскими оккупационными солдатами во время штурма Бейтунии», — цитирует WAFA заявление ведомства.

По предварительной информации, женщина якобы планировала протаранить машиной группу израильских военных. Ранее аналогичный инцидент произошёл в окрестностях Рамаллы. Водитель и пассажир машины были ранены и задержаны службами безопасности Израиля.