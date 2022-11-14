Лондон, 14 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Великобритании количество мигрантов, ожидающих предоставления убежища, за пять лет выросло в четыре раза составило 122 тыс. человек, пишет 14 ноября газета The Guardian со ссылкой на Совет по делам беженцев (СДБ),

DFID; UK Department for International Development Беженцы

По данным СДБ, число беженцев постоянно растет. В 2012 году подавали заявление о предоставлении убежища всего 12 тыс. мигрантов. В 2022 году 40 тысю ждут решения 1-3 года, почти 10 тыс. — 3-5 лет.

Согласно информации британских служб, в 2021 году в Британию незаконно попали только через Ла-Манш более 28 тыс. человек. В 2022 году будет установлен рекорд по числу нелегалов, пытающихся через пролив, в основном, это граждане Афганистана, Ирака и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна в ходе двусторонней встречи заявили о «неотложности» решения проблемы всех форм нелегальной миграции.

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