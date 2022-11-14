Москва, 14 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Закрепляется единый перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства, в него включаются случаи: участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством РФ; участия в проведении контртеррористической операции; выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта; призыва на военную службу по мобилизации; заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ.

Инициатива в целом обеспечивает единый подход к процессуальным правам не только сотрудников Минобороны, но и сотрудников Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета РФ, иных уполномоченных федеральных государственных органов, а также мобилизованных и добровольцев.

Отдельно оговаривается, что приостановка производства не затронет дела по алиментным обязательствам и обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

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