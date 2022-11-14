Москва, , 11:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил о намерении встретиться с гражданами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом 14 ноября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными. Когда именно пройдёт встреча, журналистов проинформируют дополнительно, уточнил пресс-секретарь.

Также Песков рассказал, что до конца 2022 года планируется оглашение послания президента России Федеральному собранию.