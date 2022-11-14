Иркутск, 14 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин 14 ноября поручил провести процессуальную проверку по информации о нарушении жилищных прав жителей Иркутска. Речь идёт о проблеме с отоплением в домах, расположенных на улице Госпитальной областного центра.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Отмечается, что из-за износа оборудования на протяжении трех месяцев в домах отсутствует отопление, чиновники, по словам жителей, в курсе, но проблема пока не решается.

Руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову поручено организовать проверку по изложенным доводам и представить доклад.

Тем временем, мэрия Иркутска уже известила о полном восстановлении подачи теплоснабжения и горячей воды в 64 жилых дома и два детских сада. Отмечается при этом, что повреждение сетей было обнаружено утром. Технологическое окно ликвидировано в 11:20 местного времени. Сейчас системы теплоснабжения заполнены горячей водой, ведется восстановление нормального давления.

«Городские оперативные службы и ресурсоснабжающие организации быстро и грамотно провели все необходимые работы. Внештатная ситуация устранена в короткие сроки. Важно, что авария не повлияла на жизнедеятельность иркутян. Продолжаю держать ситуацию на контроле», — отметил мэр областного центра Руслан Болотов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2021 года отопительный сезон стартовал во всех районах Иркутской области.

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