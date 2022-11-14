Москва, , 12:47 — REGNUM В 2023 году российский рынок ипотечного кредитования будет зависеть от результативности программ господдержки приобретения жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

«Спрос на обычные ипотечные кредиты вне госпрограмм поддержки заемщиков снизился, и этот процесс продолжится в 2023 году, но одним из последствий может стать рост социальной ориентированности программ субсидирования как на федеральном, так и на региональном уровнях, — сказал он. — Это не только семейная ипотека и использование средств маткапитала, но и программы «губернский учитель», «губернский доктор», военная и сельская ипотека. Интерес к жилью и потребность в улучшении жилищных условий в России сохраняются, потенциал строительной индустрии позволяет эти народные потребности удовлетворить, а на основе сочетания механизмов ипотечного кредитования и государственного субсидирования ставки и/или части долга можно добиться существенного облегчения приобретения жилья многими российскими гражданами».

По его словам, потенциальный спрос на жилье и ипотеку в 2023 году сохранится и вполне может трансформироваться в реальный в случае формирования эффективных программ господдержки, учитывающих возможности и потребности граждан и банковской системы.

«Важно при этом соизмерять потенциал ипотечных программ и возможности строительства, чтобы ипотечные заемщики не стали источником роста цен на недвижимость, как это случалось ранее, — уточнил Цыганов. — В 2023 году могут быть свернуты коммерческие программы с минимальным первым взносом или практически отсутствующим платежом в первые месяцы или год-два после приобретения квартиры — слишком велик кредитный риск, и это формально может считаться снижением доступности ипотеки, но развитие льготных ипотечных программ, разработанных единым институтом развития в жилищной сфере АО «ДОМ. РФ», вполне сможет сформировать доступные предложения для многих потенциальных заемщиков и тем самым поддержать доступность ипотеки и непосредственно жилья».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что масштабное вмешательство государства в ситуацию на ипотечном рынке России нежелательно.