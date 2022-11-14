Черкесск, 14 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии стартовал осенний призыв на службу в армию. Республика отправит под военные знамёна около 400 новобранцев, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Чествование первых призывников, отправившихся на срочную службу состоялось в доме культуры города Черкесска.

Recrut.mil.ru Новобранцы

В мероприятии приняли участие военный комиссар республики Сергей Белобородов, глава города Черкесска Валерий Дедук, заместитель министра КЧР по делам молодежи Расул Чуков, представители органов власти, общественных организаций ветеранов и пенсионеров войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, духовенства.

В приветственном слове, направленном новобранцам, глава региона Рашид Темрезов выразил уверенность, что «все призывники из Карачаево-Черкесии станут достойными военнослужащими Российской армии и не подведут нашу республику и своих родных».

Он также отметил, что ни один из призывников из республики не будет направлен в зону спецоперации. Ранее это поддвердил военком Карачаево-Черкесии Сергей Белобородов. По его словам, призывная кампания проводится в штатном режиме и никак не связана с проведением спецоперации, при этом все новобранцы будут направлены на службу в различные воинские части на территории РФ, за исключением четырех новых субъектов России.