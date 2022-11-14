Париж, , 11:32 — REGNUM Парижу следует продолжать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в интервью радиостанции France Inter 14 ноября заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон Claude TRUONG-NGOC

«Да, нужно продолжать разговаривать», ― подчеркнул глава Пятой республики, отметив, что в этом заключается роль Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для продвижения процесса урегулирования на территории б. УССР нужно, чтобы США начали участвовать в переговорах по этому вопросу.

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Напомним, презент России Владимир Путин осудил обнародование его телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном, который состоялся в феврале 2022 года. Глава Российского государства заявил, что несоблюдение форматов общения между главами государств приводит к снижению доверия.

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