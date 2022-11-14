Париж, , 11:30 — REGNUM Франция и Великобритания подписали новое соглашение о совместной борьбе с пересечением Ла-Манша мигрантами, что в течение нескольких лет является источником постоянной напряженности между Парижем и Лондоном, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Соглашение предусматривает, в частности, выплату Великобританией 72,2 млн евро в 2022–2023 годах Франции, которая, в свою очередь, увеличит силы безопасности на 40% на своих пляжах. Сделка была заключена на следующий день после того, как министерство обороны Великобритании объявило, что число мигрантов, пересекающих Ла-Манш с начала года, превысило рекордную отметку в 40 000 человек. В этом тексте Лондон и Париж впервые поставили перед собой задачу разместить «технологические и людские ресурсы», в том числе беспилотники, на французском побережье для более эффективного обнаружения, наблюдения и перехвата лодок.

Впервые по обеим сторонам Ла-Манша будут развернуты группы наблюдателей, чтобы «укрепить взаимопонимание» между двумя странами, «улучшить проведение опросов мигрантов» и «увеличить обмен информацией».

Напомним, по данным международной организации по миграции, более 200 человек погибли в море, пытаясь добраться до Великобритании с северного побережья Франции с 2014 года.