Ереван, 14 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Армянские вооружённые силы (ВС) не обстреливали 13 ноября приграничные позиции Азербайджана. Об этом говорится в обнародованном 14 ноября заявлении пресс-службы минобороны Армении.

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В ведомстве опровергли соответствующее обвинение Баку в адрес армянских военнослужащих.

«Сообщение о том, что якобы вечером 13 ноября подразделения ВС РА открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Азербайджане 14 ноября обвинили в обстреле не только ВС Армении, но также сообщили, что якобы азербайджанские позиции подверглись обстрелу из стрелкового оружия с территории Нагорного Карабаха.