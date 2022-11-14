Москва, 14 ноября, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Масштабное вмешательство государство в ситуацию на ипотечном рынке России нежелательно, так как льготная ипотека должна быть адресной и социальной поддержкой, а не причиной перегрева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 ноября заявил старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории структурных исследований института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Зубов.

Ипотека

«Нынешний рост спроса на ипотечные кредиты стал коррекцией после существенного снижения темпов в предыдущие месяцы, — сказал Зубов. — К тому же традиционно конец октября и ноябрь — сезон высокого спроса в ипотеке. В целом рынок ипотечных кредитов, как и рынок недвижимости, находится в состоянии поиска равновесия после беспрецедентного роста в 2020–2021 годов, в значительной степени обусловленного искусственно заниженными ставками по льготным программам. Однако в условиях снижения ВВП, падения доходов населения и влияния проинфляционных факторов не стоит ждать полного восстановления рекордных темпов роста рынка, характерных для предыдущих лет».

По его словам, в настоящее время, пока устанавливается новый баланс спроса и предложения, будут наблюдаться незначительные колебания повышения/снижения объемов выдачи ипотечных кредитов.

«Более серьезные изменения на рынке могут быть связаны с расширением льготных государственных программ. Однако масштабное вмешательство нежелательно, льготная ипотека должна быть адресной и социальной поддержкой, а не причиной перегрева рынка. Другим важным фактором оживления спроса может стать восстановление инвестиционной привлекательности ипотеки. В данный момент времени она не столь очевидна по причине высоких цен на рынке недвижимости и снижения инвестиционной активности населения», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ спрос на ипотечные кредиты пока остается очень уязвимым.