Белгород, , 11:30 — REGNUM Единовременную региональную выплату в размере 100 тысяч рублей получили все мобилизованные и добровольцы из Белгородской области. Деньги перевели 4 034 военнослужащим — такие данные прозвучали 14 ноября на оперативном совещании в правительстве области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти впервые назвали точное количество граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, добровольцев и контрактников. Разовую выплату в размере 50 тысяч рублей получили 33 семьи военнослужащих, в которых после 21 сентября родился ребёнок. Кроме того, по девять тысяч рублей переведено на оплату питания за три месяца, эту поддержку получили 2 390 детей и 378 несовершеннолетних полнородных братьев и сестёр военнослужащих.

Общий объём мер поддержки превысил 491 млн рублей.