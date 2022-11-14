Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:43 — REGNUM В Новокузнецке установили дополнительные льготы для семей мобилизованных. Решение касается льгот при оплате за коммерческий наём муниципального жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в новокузнецком горсовете.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

«Новая мера соцподдержки будет действовать для вдов граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России, а также для вдов граждан, ушедших на военную службу по контракту на [территорию бывш. УССР], Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской и Херсонской областей», — уточнили в совете депутатов города.

Отмечается, что эти члены семьи погибшего будут освобождены от внесения платы по договору коммерческого найма жилья.