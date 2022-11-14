Белгород, , 11:28 — REGNUM В результате обстрела боевиками ВСУ утром 14 ноября территории Белгородской области получили ранение четверо российских военных. Об этом 14 ноября сообщает телеграм-канал Mash.

Миномётный обстрел John Crosby

«Четверо российских солдат-мотострелков ранены в результате обстрела Белгородской области со стороны [киевских нацистов]», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все раненые были направлены в медучреждения и их жизни ничего не угрожает. При этом добавляется, что утром 14 ноября бандеровцы выпустили по территории региона 40 мин калибра 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что добровольцы из Костромской области, участвующие в проведении специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.