Херсон, 14 ноября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Около 40-50 тысяч жителей Херсона остались в городе, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Александр Кобец.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«По нашим подсчетам, около 40-50 тысяч все же остались в городе», — сказал Кобец.

Как сообщало ИА REGNUM, организованное перемещение жителей Херсона на левый берег Днепра было объявлено властями 18 октября. 31 октября зона вывоза жителей была расширена на 15 км левого берега Днепра. 9 ноября Минобороны РФ Сергей Шойгу дал команду к отводу войск с правого берега Днепра в Херсонской области.