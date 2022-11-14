Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников на состояние дома в центре Петербурга. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе СКР.

Невский проспект, 122 Сервис «Яндекс. Карты»

Бастрыкин поручил подчиненным доложить ему о ситуации с домом по адресу Невский проспект, дом 122. Жители этого дома в социальных сетях жаловались, что дом находится в аварийном состоянии. Там протекает крыша, гниют перекрытия, а стены и лестницы здания разрушаются. Помимо этого, собственники считают незаконным расположение отеля в жилом доме.

Руководитель Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Марина Парастаева получила поручение разобраться и доложить о ситуации Бастрыкину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СКР поручил проверить сведения о нарушении прав жителей одного из домов в деревне Малое Карлино Ленинградской области, которые страдают из-за медленного капитального ремонта крыши в сезон дождей.

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