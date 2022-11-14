Брюссель, , 11:25 — REGNUM Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает, что не должна идти речь о «культуре отмены» по отношению к России.

Александер Шалленберг Bmeia.gv.at

На встрече глав МИД Евросоюза в Брюсселе Шалленберг заявил, что отношения с Россией нельзя поддерживать прежние отношения, однако и «отменить» страну нельзя.

«Географию и историю не изменить, разумеется, в отношении России не может быть культуры отмены», — сказал он.

Министр считает, что дверь для переговоров должна оставаться открытой.