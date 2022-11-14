Москва, , 11:22 — REGNUM В Совете Федерации возмущены предложением Киева исключить Россию из состава G20.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховную раду внесен проект обращения к государствам G20 по поводу исключения России из состава организации.

«А почему бы сразу не обратиться к мировому сообществу об исключении России из числа стран, существующих на планете Земля?» — задает вопрос сенатор Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Совсем поехала крыша у неонацистов Киевского режима от зашкаливающей русофобии, констатировал парламентарий.

30 октября глава киевского режима Зеленский призвал исключить РФ из G20. Так он отреагировал на решение России приостановить участие в «зерновой сделке». 2 ноября Москва вернулась к участию в соглашении.