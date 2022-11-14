Ханты-Мансийск, , 11:24 — REGNUM Президентом Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который ежегодно проходит в Югре, стал сербский режиссёр, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежи ХМАО.

Эмир Кустурица Medija Centar Beograd

«Это судьба. Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино», ответил Эмир Кустурица на назначение.

Выборы президента кинофестиваля состоялись 14 ноября 2022 года на заседании оргкомитета, где было решено провести XXI Международный кинофестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года.