Ханты-Мансийск, 14 ноября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Президентом Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который ежегодно проходит в Югре, стал сербский режиссёр, сценарист, продюсер и композитор Эмир Кустурица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежи ХМАО.

Medija Centar Beograd Эмир Кустурица

«Это судьба. Я очень рад, что могу возглавить этот фестиваль для молодых талантливых людей. Рад, что смогу помочь тем, кто хочет создавать хорошее кино», — ответил Эмир Кустурица на назначение.

Выборы президента кинофестиваля состоялись 14 ноября 2022 года на заседании оргкомитета, где было решено провести XXI Международный кинофестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске с 3 по 6 марта 2023 года.