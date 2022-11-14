Москва, , 11:21 — REGNUM До конца 2022 года планируется оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом 14 ноября сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам пресс-секретаря, точной даты оглашения послания главы государства Федеральному собранию пока нет. Однако проведение данного мероприятия планируется до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что в Кремле начали подготовку к проведению послания президента Федеральному собранию.