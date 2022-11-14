Якутск, 14 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Якутии возобновилась работа теплосети, которая разрушилась утром 14 ноября из-за падения одиннадцати опор. Температура воды на магистрали будет восстановлена до нормативной в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства ЖКХ по региону.

56.mchs.gov.ru Прорыв теплотрассы

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«На данный момент силами теплоэнергетиков и городских служб проводится обход потребителей. По данным ЕДДС Якутска, жалоб от населения не поступало», — отметил руководитель ведомства Вячеслав Емельянов.

Ранее были завершены сварочные работы. В штатном режиме теплоснабжение восстановят в 18:00–19:00 по местному времени. Отметим, что температура воздуха в Якутске сейчас составляет — 27 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, участок теплотрассы обрушился утром 14 ноября.