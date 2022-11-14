Уфа, 14 ноября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Из Уфы отправится первый за 1,5 года авиарейс на остров Пхукет. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

Mariamichelle Таиланд

Сообщается, что российские туроператоры запускают чартеры из Уфы в Таиланд. Первый авиарейс планируется отправить 2 декабря, перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Время в пути займет порядка восьми часов.

«Напомним, что с 1 октября 2022 года Таиланд отменил все ковидные ограничения. Для въезда в страну понадобится только загранпаспорт», — сообщает пресс-служба.

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