Томск, 14 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанет сотрудник полиции по обвинению в совершении смертельного ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

40.мвд.рф ДТП

По данным следствия, в июле 2022 года обвиняемый, выезжая задним ходом с парковки возле жилого дома, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha YZF-R1.

«Применив экстренное торможение, мотоциклист сместился на полосу встречного движения, упал с мотоцикла и на него был совершен наезд встречным автомобилем Toyota Corolla. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — отметили в ведомстве.

Против полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Расследование к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе к длительным срокам заключения были осуждены трое бывших сотрудников полиции, избивших человека до смерти.

Читайте также: В Томской области осудили трёх экс-полицейских, забивших человека до смерти