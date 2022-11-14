Турин, Италия, , 11:19 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл представителю США Тейлору Фритцу в матче группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 1:6.

Рафаэль Надаль Christopher Johnson

Надаль восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

В следующем матче Фритц сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом, а Надаль — с норвежцем Каспером Руудом.