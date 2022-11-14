Баку, , 11:22 — REGNUM Пограничные позиции Азербайджана были обстреляны вооружёнными силами (ВС) Армении. Это обвинение 14 ноября распространила пресс-служба азербайджанского минобороны.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, в минобороны Азербайджана сообщили, что обстрелы были якобы и прошлой ночью с «территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы», как официально Баку называет Нагорный Карабах. Сообщается об обстрелах позиций Ходжавендском направлении.

«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в последние месяцы Баку периодически обвиняет Ереван в обстрелах. В Армении отрицают эти обвинения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении завершили строительство дороги в объезд блокпостов Азербайджана

Читайте развитие сюжета: Армения обвинила Азербайджан в распространении дезинформации