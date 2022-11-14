Азербайджан обвинил ВС Армении в обстреле приграничных позиций
Баку, 14 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Пограничные позиции Азербайджана были обстреляны вооружёнными силами (ВС) Армении. Это обвинение 14 ноября распространила пресс-служба азербайджанского минобороны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Азербайджан
Кроме того, в минобороны Азербайджана сообщили, что обстрелы были якобы и прошлой ночью с «территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы», как официально Баку называет Нагорный Карабах. Сообщается об обстрелах позиций Ходжавендском направлении.
«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в последние месяцы Баку периодически обвиняет Ереван в обстрелах. В Армении отрицают эти обвинения.