Баку, 14 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Пограничные позиции Азербайджана были обстреляны вооружёнными силами (ВС) Армении. Это обвинение 14 ноября распространила пресс-служба азербайджанского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Кроме того, в минобороны Азербайджана сообщили, что обстрелы были якобы и прошлой ночью с «территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы», как официально Баку называет Нагорный Карабах. Сообщается об обстрелах позиций Ходжавендском направлении.

«Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в последние месяцы Баку периодически обвиняет Ереван в обстрелах. В Армении отрицают эти обвинения.