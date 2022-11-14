Падерборн, Германия, 14 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Сегодня, 14 ноября, ночью пассажирский самолёт, совершавший полёт из Польши в Лондон, совершил аварийную посадку аэропорту города Падерборн (Германия) из-за угрозы взрыва, сообщила об инциденте газета Die Welt.

Mil.ru Самолет

По данным издания, незапланированную посадку пилоты самолёта произвели после поступлении информации об угрозе взрыва на борту. Информация о предполагаемой бомбе поступила по телефону польским авиационным властям, они передали её экипажу.

После приземления в аэропорту полиция обыскала самолёт и не нашла опасных предметов. Сейчас 200 пассажиров и семь членов экипажа находятся в здании аэропорта. Сведений о том, когда они продолжат полет и на каком самолёте, пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Mahan Air подтвердила, что угроза взрыва, связанная с рейсом, летевшим из иранского Тегерана в Китай, была ложной тревогой.

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