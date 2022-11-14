Калуга, 14 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Свыше 3 млрд 265 млн рублей составляет общий объём финансирования девяти региональных проектов в сфере здравоохранения и демографии, доложил 14 ноября на заседании правительства Калужской области министр здравоохранения региона Константин Пахоменко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство здравоохранения Калужской области Свыше 3 млрд рублей направлено на проекты калужского здравоохранения

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрено более 1 млрд 866 млн рублей на финансирование оказания медицинской помощи онкобольным, приобретение оборудования, в том числе, на закупку фиксирующих приспособлений и принадлежностей для проведения лучевой терапии, а также на ввод в эксплуатацию линейного ускорителя в Калужском областном клиническом онкологическом диспансере.

На реализацию проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» выделено свыше 336 млн рублей. На эти средства приобретено и установлено медоборудование для ряда медицинских учреждений региона, закупаются лекарства, функциональные кровати и оборудование для кардиохирургического отделения Калужской областной клинической больницы, а также планируется оснастить после ремонта первичное сосудистое отделение в Сухиничах на базе Центральной межрайонной больницы № 5.

На проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» общая сумма выделенных средств составляет 661,4 млн рублей. Ведется ремонт 32 медицинских организаций, закуплено 27 автомобилей и 1975 единиц оборудования для оснащения медицинских организаций первичного звена. Смонтировано 26 быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов.

На реализацию проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» выделено более 264 млн рублей. По целевым направлениям в образовательных учреждениях обучается 619 специалистов и 102 ординатора. Производятся денежные выплаты студентам медицинских вузов, которые ежеквартально получают 420 человек. Дополнительные меры социальной поддержки ежемесячно получают 1117 медицинских работников (оплата за найм жилья, ипотечные выплаты).

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» общая сумма выделенных средств составляет 26 млн рублей. Завершается реконструкция Калужской областной клинической детской больницы. В симуляционных центрах обучено 32 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

В рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на вылеты санитарной авиации в 2022 году предусмотрено 45 млн рублей. Уже выполнено 137 вылетов, что составляет 180% от плана. Эвакуировано 137 пациентов, из них 30 детей и 10 беременных женщин.

На реализацию регионального проекта «Укрепление общественного здоровья в составе национального проекта «Демография» выделено 8,8 млн рублей. Средства направляются на пропаганду здорового образа жизни. Также в рамках регионального проекта «Старшее поколение» закуплена вакцина против пневмококковой инфекции для граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, на сумму свыше 79 тыс. рублей.