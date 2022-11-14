Екатеринбург, 14 ноября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга пыталась привезти на Урал более 123 килограммов поддельной люксовой одежды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Ctu.customs.ru На таможне

Свердловчанка возвращалась в столицу Урала из Стамбула. При досмотре шести чемоданов женщины таможенники обнаружили более 300 костюмов, футболок и брюк с бирками люксовых брендов, в том числе Gucci, Lacoste, Fendi, Ferrari. Экспертиза установила, что товары является поддельным. Ущерб правообладателям превысил 2,8 млн рублей.

Контрафактную продукцию изъяли. Женщине грозит крупный штраф.