Челябинск, , 11:13 — REGNUM Парк общественного транспорта Челябинской агломерации увеличится в 2023 году на 272 единицы. Об этом сообщили журналистам в пресс-перевозок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пишет «Первое областное «, всего территории получат 74 низкопольных трамвая и 30 автобусов большого класса на газомоторном топливе. Кроме того, поступят 168 современных низкопольных троллейбусов.

В 2022 году Челябинск и Копейск получили 70 единиц нового общественного транспорта. А в предыдущие три года объёмы поставок составили 289 единиц транспорта.