Донецк, , 11:12 — REGNUM В Донецкой и Луганской Народных Республиках готовятся к встрече демобилизованных студентов, сообщает Readovka.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации СМИ, демобилизованных студентов уже готовы принимать дома, для встречи готовятся площадки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о демобилизации студентов в ДНР и ЛНР. Их призвали на военную службу ещё до начала российской спецоперации на территории бывш. УССР.

Отметим, что по российскому законодательству студенты очных и очно-заочных отделений вузов под частичную мобилизацию не подпадают.