Донецк, 14 ноября 2022, 11:12 — REGNUM В Донецкой и Луганской Народных Республиках готовятся к встрече демобилизованных студентов, сообщает Readovka.
По информации СМИ, демобилизованных студентов уже готовы принимать дома, для встречи готовятся площадки.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о демобилизации студентов в ДНР и ЛНР. Их призвали на военную службу ещё до начала российской спецоперации на территории бывш. УССР.
Отметим, что по российскому законодательству студенты очных и очно-заочных отделений вузов под частичную мобилизацию не подпадают.