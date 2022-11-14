Донецк, 14 ноября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской Народных Республиках готовятся к встрече демобилизованных студентов, сообщает Readovka.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

По информации СМИ, демобилизованных студентов уже готовы принимать дома, для встречи готовятся площадки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о демобилизации студентов в ДНР и ЛНР. Их призвали на военную службу ещё до начала российской спецоперации на территории бывш. УССР.

Отметим, что по российскому законодательству студенты очных и очно-заочных отделений вузов под частичную мобилизацию не подпадают.