Донецк, 14 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Макеевку и Петровский район Донецка, сообщили 14 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:45 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:35 ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.