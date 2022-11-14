Пушкин, Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Пушкинском районе Санкт-Петербурга улучшают транспортную доступность жилых районов. В ближайшее время там запустят скоростной трамвай, а также построят новые автомобильные дороги, сообщили 14 ноября в пресс-службе Смольного.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

В повышении транспортной доступности нуждаются сразу несколько жилых районов на юге Петербурга. К ним относятся Шушары, ЖК «Славянка» и Детскосельский. Добраться быстрее и удобнее их жителям до метро и обратно позволит запуск линии скоростного трамвая, а также модернизация и строительство дорог.

«Один из важнейших проектов в южной части города — это строительство скоростной трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка. Она повысит транспортную доступность поселка Шушары и микрорайона Славянка», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кроме того, специалисты приступят к строительству продолжения Южно-Волхонской дороги, путепровода через железнодорожные пути за 21-м километром. А на Пушкинской дороге начнётся реконструкция.

Напомним, что первую очередь трамвайной линии между метро «Купчино» и Славянкой должны ввести в эксплуатацию до конца 2023 года. Завершить строительство планируется в 2024 году, когда трамвай дойдет до «Славянки». Помимо этого Колпинское шоссе планируют расширить до четырёх полос, разместить вдоль дороги тротуары, остановки общественного транспорта и освещение.

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